Sant’Agnello, molteplici donazioni fatte dai cittadini per le famiglie meno abbienti: a breve la consegna

Sant’Agnello – Grande gesto di solidarietà da parte dei cittadini che hanno realizzato dei dolci per far rivivere le tradizioni culinarie anche alle famiglie meno abbienti. Le donazioni sono custodite nella base della Protezione Civile santanellese e in questi giorni, gli operatori, sempre nel rispetto delle direttive ministeriali, provvederanno alla consegna. Neanche il Coronavirus riesce a fermare l’amore delle persone. #andràtuttobene