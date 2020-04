Sant’Agnello. Guarito da Coronavirus, il post virale e la soddisfazione del sindaco Sagristani . La felicità dalla guarigione dal Coronavirus Covid-19 sulla Costa di Sorrento con un post

Sono stati i giorni più lunghi della mia vita, come tante altre persone hai scelto me, non bastava tutti i problemi che affronto giorno per giorno per far i modo che alla mia famiglia non mancasse niente, no dovevi esserci anche tu a darmi fastidio a farmi stare in ansia a farmi vivere questi giorni con la paura, quella paura che ho superato grazie a tutte quelle persone, parenti, amici, che con un loro messaggio una loro telefonata mi davano la forza di essere positivo e non pensare mai negativo.

Per questo voglio RINGRAZIARE TUTTI, MIA MOGLIE CHE HA UNA FORZA UNICA I MIEI FIGLI, MIA MADRE MIA SORELLA, MIO PADRE, MIO COGNATO, MIO FRATELLO, IL DOTTORE ABAGNALE, IL DOTTORE IMPERATORE CHE SONO SEMPRE STATI PRESENTE IN OGNI MOMENTO, E GRAZIE AL SINDACO Piergiorgio Sagristani, e ad altre persone del comune e non, per la loro vicinanza in questi lunghi giorni.

È FINITA 🌈🌈🌈

GRAZIE GRAZIE A TUTTI VI VOGLIO BENE

A rispondere su Facebook il sindaco

Caro Francesco a nome mio e di tutta la comunita’ di Sant’ Agnello voglio esprimerti tutta la nostra felicita’ perche’ finalmente si e” concluso questo brutto momento della tua vita!!! Era per me’ diventata un abitudine sentirti piu volte al giorno per sapere come stavi, quanto era la temperatura, la saturazione di ossigeno, se avevi tosse! Ora devi pensare solo alle future cose belle insieme alla tua bellissima famiglia!! Un abbraccio forte!!!😚😚😚