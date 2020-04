Sant’Agnello. Gli Albergatori fanno la differenza

Il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani in un suo post dice:

Voglio ringraziare il caro Massimo Fiorentino e i suoi cari per la grande generosita ‘ che ci permettera” di aiutare famiglie in difficolta ‘per l emergenza da covid 19!! Mi aveva chiesto di non divulgarlo ma ho deciso di farlo affinché sia da sprono per tutti per fare o dare qualcosa a chi ha bisogno!!! Perche” come diceva Blaise Pascal il significato reale della ricchezza e’ donarla generosamente!

Massimo Fiorentino è titolare del hotel boutique Corallo, lo citiamo per questo grande gesto di solidarietà, che sia da esempio per altri, ma soprattutto ricordiamo i suoi scritti, le sue Mostre, il suo fare e il suo operare per la settimana santa come Priore Dell Annunziata a Sorrento.

L’altro Albergatore é Ciro Giglio sempre disponibile per i concittadini senza se è senza ma, rimboccandosi immediatamente le maniche per ospitare i marittimi a rischio.