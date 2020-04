Sant’Agnello. Francesco Gargiulo guarito dal covid-19, diventa papà per la settima volta: è nata Giulia

Sant’Agnello/Sorrento. La nascita di un figlio, o naturalmente di una figlia, è uno di quegli eventi che cambiano la vita e sono l’inizio di una vita ricca di nuove emozioni e grandi avventure. L’arrivo di un figlio è infatti una delle tappe principali del ciclo della vita.

Una gioia incontenibile, come le altre sei precedenti, per Francesco Gargiulo e Maria Rosara Veniero. Finalmente un raggio di sole per Francesco, che dopo la malattia e la paura del coronavirus, quella paura che ha superato grazie a tutti i suoi cari che gli davano conforto quotidianamente, ora può godersi un nuovo arrivo in famiglia che stravolgerà la sua, riempiendola di dolcezza. Finalmente entra a far parte dei Gargiulo anche la piccola Giulia, che per tutti è la “settima meraviglia del Mondo” anche se basterebbe chiamarla la settima meraviglia di suo papà e di sua mamma.

Un vero e proprio messaggio di speranza per tutti noi, che esprimiamo la nostra gioia nei confronti dei genitori e delle famiglie Gargiulo e Veniero, affinchè possano godersi al massimo la tenerezza della nuova arrivata.