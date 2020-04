Sant’Agnello. Emergenza Covid-19, sostegno al fitto delle abitazioni principali. Ecco l’avviso ed il modulo da compilare

Sant’Agnello. Emergenza Covid-19, sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio/economica. Il contributo è destinato ai nuclei familiari titolari di un contratto di locazione che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale per effetto delle misure restrittive per il contenimento dell’ epidemia da Covid-19. Cliccate sulle scritte in grassetto per scaricare il Bando per il contributo, il Modulo domanda ed il Piano socio-economico della Regione Campania