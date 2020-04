Sant’Agnello. Emergenza Coronavirus: iniziata la consegna dei buoni spesa

Sant’Agnello, Penisola Sorrentina. Emergenza Coronavirus: iniziata la consegna dei buoni spesa. La notizia arriva direttamente dal profilo Facebook del sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani, che scrive:

Iniziata la consegna presso le abitazioni da parte della nostra Protezione Civile Sant’Agnello dei buoni spesa per le famiglie in difficolta’ per l emergenza da Covid 19 !! Le richieste per chi ne ha diritto possono essere fatte digitalmente con autocertificazione ai servizi sociali a questo indirizzo Servizisociali.santagnello@asmepec.it che li valutano e la consegna avviene tramite la nostra Protezione civile !! Un abbraccio a tutti!!