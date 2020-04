Sant'Agnello. Emergenza Coronavirus: ascoltiamo le parole del sindaco. L'intervista di Positanonews

Sant’Agnello, Penisola Sorrentina. Emergenza Coronavirus: ascoltiamo le parole del sindaco. L’intervista di Positanonews. «I medici di base stanno in grande difficoltà: ricevono milioni di chiamate, chiedono tamponi, ma purtroppo i tamponi li fa il 118. Ci vuole un metodo per sveltire i tamponi, ancora ci vogliono troppi giorni. Io sono convinto di una cosa: questa battaglia la possiamo vincere al di fuori dell’ospedale, lo sto dicendo da tanto tempo, perché quando arriviamo al punto in cui un paziente arriva in terapia intensiva, la cosa diventa molto complicata. Se noi riusciamo ad agire prima usando dei farmaci o antivirali o antimalarici, evitando danni polmonari, possiamo evitare che si arrivi in terapia intensiva. Per fare questo c’è bisogno di diagnosi più precoci, di usare farmaci o antivirali o antimalarici o antinfiammatori prima, ci vuole anche un monitoraggio maggiore. Io sono anche per i test rapidi, lo dico chiaramente, anche se la loro efficacia non è sicura al 100%, ma ci possono far avere una mappatura. Io sono per il farli fare alle persone più esposte, come la polizia, le forze dell’ordine, le cassiere dei supermercati, la protezione civile. Anche in questo, secondo me, bisogna attivarci al di là dell’Asl che ha iniziato un protocollo per farle fare prima al 118, prima al personale Covid e poi al resto. Ci vuole una sinergia di azione. Dobbiamo fare di più sulla prevenzione. E soprattutto con il distanziamento sociale, che poi è la cosa fondamentale.

Abbiamo una persona che, purtroppo, è deceduta, alla cui famiglia va tutto il mio affetto, ed abbiamo due casi, che sento tutti i giorni, per chiedere saturazione, febbre, eventuale tosse e, in questo momento, bisogna seguirli. Però, c’è bisogno di fare immediatamente il tampone anche ai familiari, non possiamo aspettare dieci giorni prima.

I due casi di Sant’Agnello sono focolai esterni, due persone che, purtroppo, sono state contagiate in contesti diversi da quelli della Penisola. Però dobbiamo evitare che diventi un focolaio casalingo. Fortunatamente, uno è completamente isolato, già quando è tornato si è autoisolato, l’altra persona si è contagiata lavorando nelle zone in cui c’è una maggiore influenza.

Io dico sempre che ora affrontiamo l’emergenza sanitaria, ma l’emergenza economica sarà gravissima, soprattutto per un territorio come la Penisola Sorrentina, ma in tutta Italia, che si basa soprattutto su turismo e navigazione. Ci saranno dei danni gravissimi sia per le compagnie di navigazione ed i lavoratori, che non dobbiamo abbandonare, perché figli della nostra terra. Per esempio, noi come Sant’Agnello abbiamo preso una parte di alberghi e vi abbiamo messo tutti i marittimi in quarantena, così evitiamo di fargli fare la quarantena a casa.

Ma soprattutto bisogna fare qualcosa per le famiglie. Noi già ci siamo attivati facendo delle variazioni di bilancio, ed infatti già da domani cominciamo a dare le card e i buoni, cercando anche dei modi trasparenti, apolitici, perché in questi casi bisogna guardare soprattutto alle famiglie, non bisogna fare né politica né altre cose. Bisogna aiutare le famiglie che ne hanno bisogno. Oggi con buoni pasto e card per cercare di sollevarli un po’, domani anche con provvedimenti, dipende anche dal governo cosa farà, cosa deciderà, perché da una parte anche i comuni si reggono su una serie di entrate che non so se ci saranno più. Quindi è tutto un meccanismo ancora in evoluzione, ma sicuramente noi dedicheremo fino all’ultimo euro del nostro comune a favore delle famiglie.

Inoltre, per quanto riguarda la geolocalizzazione stiamo facendo un grande lavoro con la Covid map della Penisola Sorrentina dei soggetti, ma non per tracciarli, per poter far si di diminuire il contagio».