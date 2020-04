Sant’Agnello deserta, arriva anche l’esercito – FOTO

Sant’Agnello – Da qualche giorno è noto l’intervento che sta attuando l’esercito sul territorio sorrentino e stamane si sono concentrati su Sant’Agnello, dove hanno effettuato diversi controlli. Con la chiusura totale, la Città è completamente vuota, si intravedono sono le mimetiche dei militari e i mezzi della Protezione Civile per le consegne a domicilio.

“La surreale Pasquetta 2020!! Grazie alla Protezione Civile Sant’Agnello, al Comando Vigili urbani,al Forum dei giovani, a tutte le Forze dell ordine, al Esercito Italiano per la costante verifica del rispetto delle norme e l aiuto alle famiglie in difficolta – ha aggiunto il Primo cittadino santanellese – Ma grazie soprattutto a voi cari miei concittadini per l’alto senso civico,la responsabilita’ , il rispetto della legge e i sacrifici che state facendo restando a casa per poter bloccare il contagio e sconfiggere questo nemico invisibile !! Un abbraccio a tutti!!”

Fortunatamente la cittadinanza è parte attiva di questa battaglia, recludendosi in casa nel rispetto delle direttive anti-covid. Soltanto continuando in questo modo, si raggiungeranno degli obiettivi, senza vanificare quelli ottenuti fino ad ora.