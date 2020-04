Sant’Agnello, Covid: tre tamponi tutti negativi. Sagristani: “Ognuno di noi è solo primus inter pares”

Nel comune di Sant’Agnello, i tre tamponi effettuati risultano essere tutti negativi. I positivi restano 3 su 18 tamponi effettuati. Riguardo agli altri dati forniti con puntualità da Covid Map, sono 9 le persone che escono dal regime di autoisolamento, mentre una sola fa ingresso, con una situazione che vede complessivamente a casa 2 persone in isolamento e 78 in autoisolamento. Il sindaco santanellese Piergiorgio Sagristani in serata, ha affidato una riflessione alla propria bacheca Facebook, che è rispecchia il duro confronto con l’emergenza in questo periodo particolare:

“Questa emergenza da Covid 19 e’ una dura prova per chi amministra, per chi ha un ruolo apicale o rappresenta i cittadini !! Perche’ bisogna impegnarsi al massimo delle proprie forze , dare i giusti messaggi , essere disponibile a rispondere e aiutare tutti, trovare le soluzioni migliori e possibili per tutti i problemi nei limiti della legge , invitare e ordinare la responsabilità, la fermezza e il rispetto delle nome!! Ma assolutamente bisogna evitare il populismo, la demagogia, l’uso politico del ruolo, l’autocelebrazione o altro!! Ognuno di noi e’ solo PRIMUS INTER PARES e niente altro di più!! Aiutateci a capire gli eventuali errori che in buona fede operando in velocità ed emergenza possiamo fare e che possiamo modificare!!! Un abbraccio forte a tutti Restate a casa rispettiamo le norme e ce la faremo !!”