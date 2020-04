Sant’Agnello, Covid: oggi due tamponi negativi – I DATI

Nel comune di Sant’Agnello quest’oggi due tamponi sono risultati negativi. Per quanto riguarda gli altri dati si rilevano nel comune amministrato dal sindaco Piergiorgio Sagristani, 16 persone in uscita dal regime di autoisolamento, a fronte di 8 ingressi: restano complessivamente 2 persone in isolamento e 89 in autoisolamento.

Riguardo ai dati elaborati sull’Unità Intercomunale CoVid Map (che comprende i comuni di Meta, Massa Lubrense, Sorrento e Sant’Agnello), sono 15 i casi positivi complessivi nei quattro comuni. Riguardo alle persone sottoposte ad isolamento ed autoisolamento, sono rispettivamente 8 e 312, attestati dall’Unità Intercomunale istituita dai quattro comuni.