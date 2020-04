Sant’Agnello. Il cordoglio del sindaco Piergiorgio Sagristani per la scomparsa della centenaria Ida Gargiulo

Sant’Agnello. Il sindaco Piergiorgio Sagristani ricorda con commozione ed affetto la centenaria Ida Gargiulo, scomparsa pochi giorni fa: “In questi giorni è volata in cielo per raggiungere il suo sposo Giuseppe la Nonna centenaria di Sant’Agnello, a cui ero legato da un grande affetto e che conoscevo da bambino, Ida Gargiulo che qualche mese fa avevamo gioiosamente festeggiato con i suoi familiari per i suoi 100 anni! Se ne è andata in silenzio come era abituata nella sua semplice laboriosità tutta dedicata alla famiglia! E con lei se ne va un pezzo di una storia vissuta della nostra Sant’Agnello… memoria di un tempo passato! Se ne è andata in questi terribili mesi insieme al altri figli della nostra terra: Roberto, Patrizio, Marisa, Anna, Aniello, Concetta, Maria, Antonio, Assunta, Marialaura! Sono volati in cielo e per l’emergenza da covid 19 senza la possibilità di una messa, senza la possibilità che tutti coloro che hanno intrecciato il loro percorso di vita potessero dargli l’ultimo saluto!! E questa e la cosa ancora più triste!! Miei cari concittadini, voglio salutare e abbracciare virtualmente Nonna Ida e tutti gli altri che ci hanno lasciato anche a nome vostro perché rimarranno per sempre nelle nostre menti e nei nostri cuori!!