Sant’Agnello. Ci lascia Maria Laura Rossi, vedova Esposito

Sant’Agnello, Penisola Sorrentina. Ci lascia Maria Laura Rossi, vedova Esposito. A darne la triste notizia sono i figli Maria e Pierluigi, il genero Bruno, la nuora Maria, i nipoti Valeria e Fabio, il fratello, la sorella, i cognati e le cognate, i nipoti e tutti i parenti.

Il rito funebre non si terrà in virtù del Decreto del Consiglio dei Ministri per l’emergenza sanitaria Covid-19.

La redazione di Positanonews porge le sue sentite condoglianze alla famiglia.