Il Sant’Agnello Calcio propone una sfida ai giovani atleti.

Il Sant’Agnello Calcio ha deciso di mettere alla prova i propri atleti con delle nuove sfide ma con dei paletti:

Sul gruppo WhatsApp verranno pubblicati periodicamente video che riprodurranno 3 esercitazioni di tecnica individuale accompagnate da relativa spiegazione sulle modalità di esecuzione. Decorsi 3 giorni dalla data della condivisione i ragazzi dovranno far pervenire i video che riprodurranno le stesse esercitazioni. I video saranno analizzati dalla giuria tecnica che esprimerà una valutazione e saranno condivisi sulla pagina ufficiale della società. Le esercitazioni varieranno ogni settimana, al termine della quale sarà stilata e pubblicata una classifica parziale in base ai punteggi ottenuti. Il punteggio totalizzato settimanalmente prenderà in considerazione anche il numero di like ottenuti sui social. Il torneo avrà inizio Martedì 14 Aprile e durerà 4 settimane. Sono previsti piccoli premi settimanali discrezionali, assegnati in base a abilità, impegno e creatività, e un premio finale. Tutte le esercitazioni devono essere effettuate con una pallina di cuoio per consentire l’ottimizzazione degli spazi a disposizione.