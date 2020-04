SALUTO MUSICALE DA CASA AIELLO

Inseguendo un principio di condivisione, in questa strana primavera, ogni uno, secondo le proprie competenze, offre il contributo personale. In questa ottica si inserisce il ciclo di sonate in video che ci giungono da casa Aiello. Il papà prof. Maurizio al violino e il figlio maestro Daniele alla chitarra, che in passato abbiamo ascoltato in chiesa con il parroco don Pasquale per le riflessioni sulla parola del vangelo. Oggi ne fruiamo in video,tanti video, cibo per l’animo, come dice Maurizio,al quale vanno i nostri complimenti e il nostro grazie.