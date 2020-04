Salerno. Terribile incidente sulla A3: un giovane militare perde la vita

Salerno. Questa mattina, alle ore 5.20 circa, l’autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria, purtroppo si è resa protagonista di un terribile incidente tra un’autovettura e un tir.

Il giovane alla guida dell’automobile viaggiava a circa 120km/h, ritmo di autostrada dunque, ma è stato inevitabile l’impatto con un tir che aveva fatto il suo ingresso in autostrada ad Eboli.

L’incidente avvenuto nei pressi dello svincolo per Campagna è stato fatale, nulla da fare per il giovane militare di Maddaloni in servizio alla caserma di Versano, nonostante l’intervento dei soccorsi.

Le nostre più sincere condoglianze sono rivolte alla famiglia della vittima in questo momento di forte dolore.