Salerno. Proseguono i controlli della Polizia di Stato nei centri urbani e presso le attività commerciali e gli esercizi pubblici

Proseguono i controlli della Polizia di Stato nei centri urbani e presso le attività commerciali e gli esercizi pubblici.

Nell’ambito dei servizi di prevenzione disposti dal Questore di Salerno tesi alla verifica delle restrizioni imposte alla cittadinanza con i DD.P.C.M. 8, 9, 11, 22 marzo e 1 aprile 2020, nella mattinata odierna personale del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore ha effettuato un controllo amministrativo presso un negozio di parrucchiere per signore sita in quel centro cittadino.

All’interno, il personale operante ha sorpreso il titolare della licenza, una commessa ed una cliente, i quali hanno tentato di giustificarsi riferendo che si trattava di una semplice compravendita di materiale cosmetico.

Le tre persone sono state contravvenzionate ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.L. n. 19 del 25/3/2020, in quanto inosservanti agli obblighi imposti per il contenimento del contagio da COVID – 19. Al titolare è stata applicata, inoltre, la sanzione accessoria provvisoria della chiusura dell’attività per 5 giorni.

Ai contravventori è stato notificato l’invito a far rientro presso il proprio domicilio per rimanervi in quarantena fiduciaria per i prossini 14 giorni, come indicato nell’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13 marzo 2020.