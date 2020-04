Salerno, proseguono i controlli della Polizia di Stato nei centri urbani e presso le attività commerciali e gli esercizi pubblici.

Nell’ambito dei servizi di controllo predisposti dalla Polizia di Stato, finalizzati a garantire il rispetto dei pertinenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, personale della Divisione Amministrativa della Questura di Salerno ha effettuato, nella mattinata, un accertamento a carico di un negozio di alimentari di questo centro cittadino.

Al titolare dell’attività – una panetteria – , è stata contestata la violazione del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, articolo 1, comma 2, relativa al mancato rispetto delle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria da coronavirus, in quanto sorpreso a produrre e vendere prodotti di pasticceria (cornetti, sfogliate, zeppole) espressamente sospesi dal commercio dal citato D.L.

Oltre al verbale di illecito amministrativo, al fine di impedire la reiterazione della violazione, è stata anche adottata la misura della chiusura provvisoria dell’esercizio per giorni 5 (cinque).