Salerno. Il porto ha visto zero passeggeri nel 2020: solo trasporto merci

I numeri sono catastrofici. Del consueto bollettino statistico diramato dall’autorità di Sistema del mar Tirreno Centrale emerge lo zero nella casella dei traffici e dei passeggeri nel porto di Salerno per tre mesi di fila, i primi del 2020. Sono questi – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – i forti segnali della pandemia anche in provincia di Salerno. Il segno meno davanti al capitolo crociere, per Napoli e Salerno, è totale: pari cioè al 100%. Al momento al porto di Salerno solo il commercio e il trasporto delle merci via mare hanno subito meno l’onda d’urto dell’emergenza da Coronavirus.