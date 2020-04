Salerno. Oggi il rientro in patria autorizzato di cittadini italiani provenienti da Tunisi. Alle ore 12,00 di oggi è giunta, presso il porto commerciale di Salerno, la motonave “Catania” della compagnia di navigazione “Grimaldi Lines” con a bordo un gruppo di cittadini italiani (o residenti in Italia) provenienti da Tunisi, autorizzati al rientro in patria dal Governo Tunisino d‘intesa con l‘Ambasciata Italiana di Tunisi.

Alle operazioni – coordinate da questa Prefettura d‘intesa con l‘Unità di Crisi istituita per la gestione dell‘emergenza COVID–19 presso la Regione Campania – hanno partecipato, oltre alle Forze di Polizia statali e alla Polizia di Frontiera, la Capitaneria di Porto e la Polizia municipale di Salerno, l‘Agenzia delle Dogane, l‘USMAF, i volontari della Protezione Civile Regionale e la Croce Rossa.

Sono sbarcati complessivamente 96 passeggeri, di cui 3 neonati: dapprima i cittadini non automuniti e, successivamente, quelli imbarcatisi con veicoli al seguito (23 autovetture e 4 motociclette).

Tutti sono stati sottoposti ad uno screening sanitario, mediante test sierologici, all‘esito del quale non sono state riscontrate problematiche.

Le operazioni sono terminate alle 15,00 circa.