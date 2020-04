Salerno. L’Università di Fisciano studia un farmaco per evitare i contagi da coronavirus

Si tratta dell’idrossiclorochina, già in commercio dal 1930, come profilassi per bloccare la replicazione del virus e per evitare il contagio dei medici, è nata tra le cattedre dell’Università di Medicina di Salerno.

Il primo studio è stato messo a punto nel mese di marzo dal professore Pasquale Pagliano, infettivologo, che in collaborazione con la professoressa Ornella Piazza, anestesista-rianimatore all’Ateneo salernitano e con la professoressa Amelia Filippelli ed il professore Francesco De Caro, rispettivamente farmacologa ed igienista, servendosi anche della collaborazione della dottoressa Tiziana Ascione, infettivologa dell’ospedale Cardarelli, si è posto il problema della sicurezza dei sanitari impegnati nell’emergenza Covid-19.

La ricerca è stata pubblicata dalla prestigiosa rivista Clinical Infectious Diseases, organo della Società Americana di Malattie Infettive, per poi diventare oggetto di ulteriori verifiche.