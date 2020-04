L’arrivo dei camion all’ospedale del Mare: presente anche De Luca. Poi in viaggio per Salerno- FOTO

Sono giunti all’ospedale del Mare nella serata d ieri i 18 camion provenienti da Padova, i quali trasportavano le strutture per l’allestimento del reparto di terapia intensiva. Alcuni di essi, dopo i controlli previsti, sono diretti all’area ospedaliera del Ruggi d’Aragona di Salerno, la quale è stata liberata per l’occasione, in seguito ad una sosta presso lo stadio Arechi.

C’era questa mattina il sindaco Vincenzo Napoli, insieme all’assessore alla mobilità Mimmo De Maio e agli agenti della Polizia Municipale.

Era presente questa mattina, invece, all’ospedale del Mare, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il quale ha visitato il cantiere, insieme al direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva: quest’ultimo ha seguito per tutta la notte le operazioni. Queste le parole di De Luca: “Un’operazione durata nel complesso meno di due settimane: uno sforzo straordinario e un’altra prova di grande efficienza della Regione Campania, in prima linea per vincere la guerra contro l’epidemia”.

L’ospedale di Salerno, quindi, ospiterà presto 24 posti letto per terapia intensiva e rianimazione per i malati Covid-19.