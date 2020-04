Salerno. Importuna clienti di un supermercato, poi l’arresto e sei mesi di reclusione

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno tratto in arresto un giovane africano venticinquenne, Y. S., senza fissa dimora sul territorio nazionale. A seguito di segnalazione al numero pubblico d’emergenza 112, gli agenti della Volante intervenivano nei pressi di un supermercato del centro cittadino dove era stato segnalato un giovane straniero che infastidiva i clienti in maniera continua.

I poliziotti intervenuti prontamente bloccavano il giovane che risultava privo di documenti al seguito ed irregolare sul territorio nazionale. Il ragazzo opponeva resistenza al normale controllo degli agenti e tentava di sottrarvisi, divincolandosi dalla presa. Non senza difficoltà, veniva fermato ed accompagnato in Questura per essere sottoposto a fotosegnalamento da parte della Polizia Scientifica al fine di risalire alla sua identità. Da successivi accertamenti risultava che il giovane aveva, in passato, utilizzato vari pseudonimi e si era reso responsabile di altri reati analoghi.

Per la sua condotta violenta pertanto veniva arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’udienza per direttissima, tenutasi nella giornata di ieri, con la convalida dell’arresto e la condanna, con patteggiamento, a sei mesi di reclusione con sospensione della pena. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la legittimità della presenza dello straniero sul territorio dello stato.