Salerno. Gli eredi del pittore Avallone sbloccano l’Auditorium di Via De Renzi

Salerno. Gli eredi del pittore Pasquale Avallone potrebbero aver sbloccato, finalmente, grazie alla donazione al Comune di Salerno di un’area di loro proprietà, l’apertura dell’Auditorium di via de Renzi. L’ex orfanotrofio Umberto I – come scrive il quotidiano “La Città” – da almeno 3 anni resta chiuso. E il problema riguardava proprio l’impossibilità di organizzare eventi in uno spazio dove sarebbe stato impossibile sostare. Gli eredi del pittore, invece, hanno offerto al Comune uno spiraglio ad un contenzioso economico al termine del quale l’Ente avrebbe dovuto risarcirli, mettendo sul piatto la realizzazione di un parcheggio gratuito per i residenti della zona e anche al servizio dell’Auditorium e l’intitolazione alla memoria dell’artista dello slargo e un’aula del Conservatorio.