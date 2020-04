Salerno. Girava in spiaggia a Pasquetta, sanzionato dalla polizia. Ma per il resto città deserta Stava trascorrendo un pò di tempo in spiaggia, in riva al mare non rispettando la quarantena ed il sacrificio di tanti altri concittadini. Lontano da occhi indiscreti pensava di averla fatta franca ma è stato avvistato da due agenti di polizia a bordo delle moto d’acqua che, una volta notato il soggetto in riva al mare si sono avvicinati alla battigia per identificarlo. Per lui scatta anche la denuncia oltre alla multa per il mancato rispetto dell’ordinanza.