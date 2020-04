Salerno. Coronavirus: 30 contagiati, nessuno ricoverato in terapia intensiva. Buone notizie dalla Direzione Generale dell’ASL di Salerno. Attualmente, in città si contato 30 contagiati: 25 sono asintomatici e seguiti dall’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’ASL presso il proprio domicilio. Dei 5 ricoverati in ospedale, invece, nessuno si trova in terapia intensiva.

I sacrifici di tutta la popolazione e l’impegno personale dei medici e dei paramedici, e di coloro che si impegnano per garantire i servizi essenziali stanno, dunque, dando i loro frutti, permettendo di tenere la situazione sotto controllo.