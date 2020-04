Salerno blindata. Pasqua senza sconti: quarantena obbligatoria per chi esce senza motivo. Niente sconti per chi viola la Pasqua blindata. Chi esce di casa senza una valida necessità finisce in quarantena obbligatoria. A disporlo è il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che ha firmato 20 provvedimenti di quarantena obbligatoria a carico di persone che sono state beccate a passeggiare senza una motivazione giustificabile. C’è chi porta a spasso il cane distante da casa diversi chilometri o chi si ferma in piazza a prendere il sole, o chi fuma in strada senza avere una ragione specifica. Come scrive Il Mattino, la linea dura scatta alla vigilia di Pasqua, contestualmente alla intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine. Ieri supermercati presi d’assalto. Più gente in strada davanti anche a macellerie, pescherie e panifici. Tanti salernitani sono usciti per fare scorte in vista di Pasqua e Pasquetta, quando tutti i negozi (esclusi i benzinai e le farmacie) abbasseranno le serrande su disposizione del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Una misura rigida che si accompagna alla intensificazione dei controlli per evitare fughe verso le seconde case da parte di qualche avventato cittadino.

IL PIANO

Da stamattina oltre cento agenti di polizia municipale presidieranno la città. Uscire di casa richiederà una motivazione seria o impellente, essendo i negozi di alimentari e i supermercati chiusi. La parola d’ordine è restare a casa per non vanificare più di un mese di quarantena in casa. «Siamo fermi a 52 contagiati, è un piccolo successo», esordisce il sindaco di Salerno, Vicenzo Napoli, in un messaggio di augurio pasquale postato su Facebook. La città risponde. Il lungomare Trieste è ormai deserto da settimane, non si registrano più casi di jogging spavaldi. Lo stesso discorso vale per il corso Vittorio Emanuele. Eppure restano delle criticità, come i casi di passeggio non autorizzati lontano dalle residenze. E ci sono anche tanti anziani che escono di casa senza mascherina. È accaduto ieri di primo mattino, contestualmente a un aumento delle presenze davanti a supermercati, poste e negozi di alimentari. Non solo spesa,ma anche spostamenti non autorizzati che hanno richiesto l’intervento delle polizia municipale: a fine giornata sanzionate 5 persone e controllate più di 150 persone. L’obiettivo a questo punto – come dice il sindaco – è mantenere alta l’attenzione non allentando la tensione. Gli ultimi dati dei contagi di Covid-19 a Salerno è di 52 persone, secondo un report del 3 aprile. «Non ci sono stati nuovi contagi – dice Napoli – Si pone la necessità e l’obbligo che questo contagio resti fermo a 52 persone. E si può fare in unico modo, cioè restando a casa. Se da un lato siamo contenti, da un altro ci si deve imporre l’obiettivo di contenere il contagio. Finché non ci sarà un vaccino finché non ci saranno cure specifiche, l’unico modo per evitare contagi è restare a casa».

IN ISOLAMENTO

E prosegue la linea dura. Chi esce di casa senza una valida motivazione, non solo viene sanzionato con multa di 400 euro, ma come disposto dalla Regione, incappa anche in una quarantena casalinga. «Ho firmato 20 quarantene a cittadini che non avevano rispettato l’obbligo di restare a casa – dichiara Napoli – sono usciti senza uno scopo preciso e sono stati messi in quarantena obbligatoria al proprio domicilio». Sale quindi a 50 il numero delle persone in quarantena casalinga dall’inizio dell’emergenza, in cui rientrano anche i casi di persone giunte dal

nord Italia in treno nei giorni scorsi. «In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, la Pasqua può assumere un importante valore simbolico – spiega il sindaco – che questi giorni siano dunque un’occasione per provare a guardare al futuro con un principio di speranza e di rinascita da questa immane tragedia». Da stamane saranno una decina i posti di blocco in città. Non si entra e

non si esce dal capoluogo senza valida necessità. «Non vanifichiamo gli straordinari sforzi di queste settimane – chiude Napoli – stringiamo i denti ancora un po’ e presto riusciremo a sconfiggere questo terribile nemico».