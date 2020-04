Salerno. All’Ospedale Ruggi la rianimazione si svuota, la good news

I numeri finalmente offrono qualche segnale in più di ottimismo: il reparto di Rianimazione del Ruggi di Salerno si sta svuotando. Sono solo due- come scrive il quotidiano “Il Mattino” – i contagiati attualmente intubati al Ruggi e da tre giorni non registrano nuovi arrivi in Rianimazione. E’ calato drasticamente drasticamente anche il numero di pazienti che necessitano di ventilazione meccanica invasiva rispetto a un mese fa, quando in quattro giorni giunsero otto persone in reparto. Ad oggi, i deceduti tra i pazienti ventilati sononove, tutti alle prese già con almeno una patologia pregressa, così come sono altrettanti i guariti. I tamponi eseguiti ieri confermano la tendenza: su 376 solo 5 positivi, l’1,3%.