Salerno. Addio a Gino Esposito, uomo di teatro e di cultura , facciamo le condoglianze di tutta la redazione di Positanonews al collega Antonio Esposito, direttore di Salernonotizie, per la scomparsa del padre, e ne riportiamo il ricordo che illustra un grande uomo di cultura della nostra Campania così come descritti dai colleghi di salernonotizie.

Il sorriso – che era un suo tratto distintivo, come documenta pure questa foto con cui vogliamo ricordarlo – non ha mai abbandonato il suo volto. Anche dopo le immani sofferenze che ha dovuto patire, specie in quest’ultimo mese, per combattere un male subdolo, incurabile, che lo ha fiaccato – giorno dopo giorno – nel fisico, già piuttosto gracilino, ma non nello spirito. Quello stesso spirito allegro e positivo, che ha animato tutta la sua vita e la sua più grande passione: il teatro, in particolare quello amatoriale. Si è spento, stamattina, nella sua abitazione, all’età di 77 anni, il regista Luigi Esposito – da tutti conosciuto come “Gino” – nato a Sarno, ma da una vita salernitano d’adozione. Se n’è andato, poco dopo le 8, nella sua casa, circondato dall’affetto e dalle amorevoli cure dei suoi familiari, in punta di piedi, lontano da quelle luci della ribalta e dalle tavole del palcoscenico, che tanto amava. La compagnia “Gruppo Umoristico Salernitano”, che aveva messo insieme nel lontano 1976, e che poi negli anni aveva assunto il nome di “Teatro Comico Salernitano”, era la sua seconda famiglia; il Teatro Arbostella, di cui era direttore artistico, la sua seconda casa. Sia l’una che l’altro da oggi si sentiranno orfani, come un po’ tutto il mondo del teatro salernitano.

La carriera. Ultimo figlio di una famiglia di artigiani, Gino Esposito ha mostrato sin da bambino una passione smisurata per ciò che concerne la cultura teatrale, creando nel giardino di casa un piccolo cinematografo ricavato da una baracca di legno. A Salerno, all’inizio degli anni ’70 ha mosso i primi passi nel mondo del teatro, iniziando a frequentare il teatro San Genesio del grande maestro Alessandro Nisivoccia.

La sua compagnia teatrale. Successivamente, al Teatro Al Ridotto, ha fondato la sua compagnia amatoriale, con la quale ha iniziato a mettere in scena spettacoli comici napoletani curandone la regia. Affiancato da vari personaggi che già svolgevano attività di promozione teatrale – tra questi Ugo Piastrella, Andrea Carraro e l’indimenticato Tonino Orilia – Gino Esposito e la sua compagnia hanno portato in scena sul palcoscenico del Ridotto più di ottanta lavori teatrali, avvalendosi, nel corso degli anni, della collaborazione di registi e operatori teatrali di respiro nazionale quali Sergio Solli, Leopoldo Mastelloni, Tommaso Bianco, Tony Servillo e Lello Arena. Dal 1989 il “Gruppo Umoristico Salernitano” è stato affiancato dal gruppo de “La Rotonda”, punta di diamante del cabaret campano a quei tempi, capeggiato da Claudio Tortora. I due gruppi, insieme, realizzano un cartellone artistico poliedrico.

Il teatro Arbostella. Nel 2006 i due gruppi si sono separati e Gino Esposito con il “Gruppo Umoristico Salernitano” ha realizzato, nello spazio di un’ex scuola elementare del Parco Arbostella, concesso dal Comune di Salerno, un teatro accogliente di 100 posti. Il Teatro Arbostella è diventato la sede fissa della sua compagnia. E proprio qui, in uno spazio tutto suo, Gino Esposito, oltre che brillante regista teatrale, si è dimostrato anche un ottimo direttore artistico, curando, coordinando e organizzando ogni anno un cartellone artistico, dove si sono alternate varie compagnie regionali, per lo più napoletane, e dove la compagnia del Teatro Comico Salernitano ha spadroneggiato con almeno 4-5 rappresentazioni annuali. Sempre al Teatro Arbostella Gino Esposito ha organizzato e diretto corsi e laboratori di teatro per giovani leve.

Le stagioni teatrali. Da ricordare, nei vari anni di attività artistica, l’organizzazione a Salerno di numerose rassegne estive anche di rilevanza nazionale, tra le quali Comicittà e Arena Arbostella. Un’infinità le tournée in Italia: con la sua compagnia ha partecipato a varie rassegne di grande respiro nazionale, facendo incetta di premi.

L’intera redazione giornalistica di salernonotizie.it, in questo momento di grande dolore, si stringe in un abbraccio fraterno, alla famiglia Esposito e, in particolare, ai figli Antonio, nostro direttore responsabile, Arturo e Andrea, e alla vedova Annamaria.