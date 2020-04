Salernitana. Sofian Kiyine: “impossibile immaginare di non riprendere. Così sembra di stare agli arresti domiciliari, anche se di lusso.”

Sofian Kiyine, il fortissimo centrocampista della Salernitana ma di proprietà della Lazio, ha parlato del difficile periodo che stanno attraversando i calciatori. “Il momento è complicato, per noi che non eravamo abituati a stare in casa e per tutta la gente in generale. Il mio pensiero va soprattutto alla persone di Salerno, ai nostri tifosi. Facciamo lavori fisici in videoconferenza e poi, finito l’allenamento, guardo Netlix e gioco alla Playstation ”. Il ventiduenne marocchino con cittadinanza belga, ha anche aggiunto di sentirsi pronto ad andare l’anno prossimo in campo sotto il comando di mister Inzaghi, nella squadra biancoceleste. Nel frattempo, però, il suo augurio è quello è quello di riprendere gli allenamenti il più presto possibile perché: “chi fa calcio è innamorato di questo mondo, come si fa a pensare di non riprendere? Mancano dieci partite, vogliamo giocarle al massimo”.