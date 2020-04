Sacra Sindone, oggi il mondo in preghiera per l’ostensione sù è un uomo dei dolori che ben conosce il patire delle sofferenze”. Questo il cuore del messaggio che Papa Francesco ha voluto rivolgere ai fedeli durante l’ostensione straordinaria della Sindone, che per la prima volta è senza pubblico ma visibile soltanto in streaming a causa dell’emergenza Coronavirus. Il richiamo del Papa si riferisce proprio alla sofferenza causata da questa pandemia, che vede l’icona della Sindone ancor più centrale, perché segno della condivisione del dolore provato dal figlio di Dio, durante la crocifissione, per liberare l’umanità dai peccati. Con la lettura del messaggio di Papa Francesco si è aperta in Duomo a Torino la solenne preghiera davanti alla Sindone guidata dal Custode pontificio del Telo, l’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia. A seguire la cerimonia, in Cattedrale, la sindaca di Torino, Chiara Appendino con fascia tricolore, i presidenti della Regione, Alberto Cirio, e del Consiglio regionale, Stefano Allasia. Accompagnato dall’organo, l’arcivescovo in abito corale e stola rossa, ha invitato alla preghiera. “La Sindone è l’icona del Sabato Santo, di questo giorno di assoluto silenzio in cui la Chiesa veglia accanto al sepolcro del suo Signore in attesa della resurrezione. Contempliamo il volto del Signore con la speranza nel cuore che avremo presto, già questa sera, l’annuncio della sua vittoria sulla morte”. È un passaggio della meditazione di monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino e custode pontificio della Sindone, in occasione della venerazione straordinaria del Telo che, secondo la tradizione, ha avvolto il corpo di Gesù nel Sepolcro. “La Sindone ci aiuta ad andare oltre il travagliato, a scoprire che c’è un messaggio di morte e di vita strettamente congiunto”, ha aggiunto l’arcivescovo, che nella diretta tv e social dell’ostensione ha ricordato la definizione della reliquia di Giovanni Paolo II: “commovente specchio del Vangelo”. “Fratelli e sorelle, in questo sabato santo – ha proseguito Nosiglia – giorno di sosta presso il sepolcro del Signore, giorno di attesa della sua Risurrezione, ci uniamo al gemito tutta l’umanità che attende di essere liberata dalla pandemia che uccide e toglie vita. In questa attesa, ci viene incontro il volto mite e umile del Signore, impresso sulla Sindone, che custodiamo come un tesoro prezioso nella nostra città e nel nostro paese. Prepariamo gli occhi del cuore alla visione del suo volto all’ascolto della sua parola”. Su Twitter Papa Francesco, aveva scritto prima dell’inizio, invitando i fedeli a partecipare all’ostensione della Sindone alle 17: “Rivolgiamo lo sguardo all’Uomo della Sindone, nel quale riconosciamo i tratti del Servo del Signore, che Gesù ha realizzato nella sua Passione. Per partecipare attraverso i media alla preghiera dinanzi alla Sacra Sindone alle 17:00”.