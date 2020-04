Ripartenza del turismo in Penisola sorrentina? Per Rosario Lotito(M5S) prima la sicurezza dei cittadini.

Con l’avvicinarsi della ormai fatidica data del 4 maggio, con la quale il Governo ha indicato il passaggio alla ” Fase 2″ , vi sarà il riavvio di varie attività produttive che si aggiungeranno a quelli che già lavorano durante il lockdown come quelle considerate essenziali per affrontare l’emergenza. Una situazione che da varie parti viene vista con ottimismo, anche nel settore del turismo. Sebbene vi siano specialisti del settore che ,dall’alto della loro esperienza nel campo,in modo concreto hanno lasciato intendere che quella che viene individuata come la prossima stagione turistica, sia ormai compromessa, consigliando di concentrarsi su un eventuale mercato italiano e sperimentare semmai la famosa destagionalizzazione, dall’ altra parte si rileva chi già è intenzionato ,seppure con un intervento della Regione, a ripartire nell’immediato concentrandosi sulla storica ed affidabile clientela inglese. Vista tuttavia l’attuale situazione di emergenza circa il Covid -19 che anche Oltremanica si sta in modo drammatico vivendo,e che fa presupporre che le vacanze non siano al momento tra le maggiori preoccupazioni del popolo inglese, molti pertanto i dubbi che quella proposta sia la direzione consigliabile da seguire nelle prossime settimane. Su tale argomento rileviamo l’intervento del rappresentante locale del M5S, Rosario Lotito circa le recenti dichiarazioni del noto albergatore sorrentino, Mario Colonna. (s.c.)

Turismo sicuro per i cittadini della penisola sorrentina.

“Mi lascia alquanto perplesso la dichiarazione del noto albergatore Sorrentino Mario Colonna, , in merito alla riapertura delle strutture alberghiere in penisola Sorrentina.

Nel condividere pienamente la richiesta di aiuto fatta alla Regione Campania di coprire i costi che non saranno colmati dalle entrate, e di promuovere le offerte alla clientela con iniziative promo-pubblicitarie di supporto per incentivare la domanda sul mercato Italiano e su quello Inglese. Ed è proprio sulla clientela inglese che mi trovo in pieno disaccordo, almeno in questo periodo di emergenza sanitaria. Il sig. Colonna afferma di avere avuto una conversazione telefonica con il contrattista di uno dei più importanti Tour Operator della Gran Bretagna. “Si tratta di una Compagnia che dispone di una flotta di 115 aerei, di cui 100 sarebbero già pronti per accompagnare turisti anche verso le nostre parti da metà giugno nella prospettiva che la situazione sanitaria continui a migliorare” ma a condizione che i clienti potranno contare sulla riapertura di bar e ristoranti, sui servizi di mobilità via mare a pieno regime con gli aliscafi per le escursioni a Napoli e Capri, sull’apertura degli Scavi di Pompei, sull’apertura dei Musei e di tutte le altre attrattive turistiche che caratterizzano la Nostra Offerta, e conclude affermando che il popolo inglese, a livello mondiale, sarà quello che per primo ripartirà con viaggi e vacanze in Italia, e in particolare, a Sorrento poiché hanno nel DNA una atavica propensione ai viaggi e non si sono fermati con le Bombe, con gli Attentati e nemmeno con le Precedenti Emergenze Sanitarie.

Ma forse il Sig. Colonna ed il suo amico Inglese non sanno che in Inghilterra il contagio non accenna a diminuire e che in base ai dati dell’Istituto nazionale di statistica britannico (Ons) nella settimana tra 4 e 10 aprile, a Londra una persona morta su due era stata contagiata dal Covid-19 con una media di una su tre nel resto dell’Inghilterra e in Galles e che i contagiati continuano ad aumentare?

Chiede che venga tutto aperto e che vengano prese tutte le precauzioni si ma per chi per i turisti o per i cittadini della penisola Sorrentina che verrebbero, a suo dire, invasi da migliaia di Inglesi potenzialmente infetti e che chiedono di poter mangiare nei ristoranti peninsulari, vistare Capri, Pompei e Amalfi come se nulla fosse successo? Ma scherziamo? Ancora non si ha una cura o un vaccino per questo terribile Virus e questi chiedono di poter liberamente gironzolare per la penisola Sorrentina ? Penso che una vita valga molto più di mille turisti Inglesi impavidi che hanno viaggiato anche durante le bombe, gli attentati e la SARS.

La tutela della salute dei cittadini prima di ogni altra cosa!” Lotito Rosario (M5S) – 22 aprile 2020