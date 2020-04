Riparte L’edilizia in provincia di Salerno, ecco come

Riparte L’edilizia ecco come in provincia di Salerno Sono circa 6mila le aziende edili che, da oggi, potranno tornare a lavorare nei propri cantieri attivi. È questo, infatti, il peso che in provincia di Salerno ha l’edilizia relativa alla costruzione degli edifici, uno dei tre codici Ateco escluso dal decreto del 10 aprile con cui si è dettato lo stop ai cantieri. Stando ai dati del registro delle imprese della Camera di Commercio di Salerno aggiornati a marzo, in questo specifico filone di attività le imprese operanti sono 6.600, e cioè più della metà dell’intera filiera produttiva legata all’edilizia. Filiera che, sul territorio salernitano, ha un valore di 4 miliardi di euro di cantieri avviati. Da oggi, dunque, l’intero comparto risulterà sbloccato, e pronto a riavviare i lavori dopo oltre un mese di fermo tecnico. Potranno ripartire anche tutte le imprese dell’edilizia che non si occupano della costruzione: dalle demolizioni e trivellazioni, passando per chi si occupa di intonaci, rivestimenti, piastrelle, vetri. E che sono parte delle 5.800 aziende che rientrano nel filone delle imprese specializzate, scrive Il Mattino .

LE MODALITÀ

La notizia del riavvio delle opere, però, sarà accompagnata da una necessaria riorganizzazione dei cantieri, alla luce delle misure di sicurezza da avviare obbligatoriamente. Proprio pochi giorni fa il presidente dell’Ance Aies di Salerno, Vincenzo Russo, ha inviato ai vertici provinciali dell’ispettorato del lavoro, dell’Inail e dell’Asl alcune osservazioni circa la necessaria riorganizzazione dei cantieri alla luce delle disposizioni di sicurezza. «Il tema più delicato da affrontare – sottolinea Russo – è garantire le opportune condizioni di sicurezza sanitaria nei cantieri e nei luoghi di lavoro. Ci troviamo difronte ad un nuovo scenario sulle modalità di organizzazione del cantiere nonché delle varie fasi lavorative. Non va trascurato l’aspetto economico che graverà in questa fase direttamente sulle imprese proprio per attuare i nuovi protocolli e le procedure sulla sicurezza nei cantieri». E le disposizioni inserite nell’allegato all’ordinanza regionale firmata dal presidente della Campania, Vincenzo De Luca, riguardano sia i lavoratori che i fornitori. Per tutti, ovviamente, ci sarà l’obbligo di guanti e mascherine, e, per gli operai, ci sarà la misurazione costante della temperatura e visite mediche più frequenti. I fornitori, in ingresso e in uscita, avranno percorsi specifici e, preferibilmente, dovranno effettuare i carichi in orari diversi da quelli dei cantieri, proprio per evitare ogni possibile contatto. Da un capo all’altro del territorio salernitano sono centinaia i piccoli e grandi cantieri che riprenderanno a lavorare: dalle scuole, le fogne e le opere pubbliche in molti comuni del territorio, alle opere idrauliche e di ristrutturazione urbana in molti altri. E ancora edilizia popolare, restyling di aree produttive, pubblica illuminazione, messa in sicurezza delle strade e parcheggi.

LO STOP

Avute le regole e i tempi per metterle in pratica, non tutti i cantieri riapriranno contemporaneamente oggi. Resterà chiuso, ad esempio, in città il grande cantiere delle gallerie di Porta Ovest, che è oramai fermo da oltre 40 giorni. Problemi logistici di gestione del personale e tecnici per la lavorazione e lo spostamento di materiale pesante erano stati i motivi dello stop deciso di vertici dell’autorità di Sistema del mar Tirreno Centrale. Stessi motivi che, almeno per ora, continueranno a tenere chiuse le aree di lavoro di via Ligea e della zona del Cernicchiara, con la data della effettiva riapertura dei lavori ancora da indicare. Discorso in parte diverso per altri due grandi cantieri attivi sul territorio cittadino: piazza della Libertà e il progetto di restyling urbanistico delle ex Marzotto, e cioè Porta del Mare. In entrambi i casi, infatti, le aree di cantiere apriranno i loro battenti sin da oggi, ma esclusivamente per messa in sicurezza di quanto fatto prima dello stop e per l’adeguamento dei cantieri stessi alle nuove misure di sicurezza della fase 2 post emergenza Coronavirus. Tempo tecnico di riorganizzare gli spazi e le mansioni e dal 4 maggio, poi, si riprenderà a costruire.