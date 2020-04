Una rilassante lettura in tempo di Coronavirus per gli amanti della Storia della Costiera amalfitana

Minori , Costiera amalfitana . Trascorrere il tempom immergendosi in una ottima ed istruttiva lettura risulta essere un ottimo rimedio alla tristezza dell’isolamento per motivi sanitari e per ragioni di interesse comune.

Memorie per una Chiesa di Don Andrea Colavolpe, Parroco di Amalfi per decenni, amato e rispettato (tip. de Rosa di Maiori)

Clepsydra di Andrea Carrano (ordinario di latino e greco; poeta e filologo classico); la soc. Alighieri di Bolzano pubblicò i suoi aforismi in distici elegiaci latini; primo assoluto per la Narrativa al premio letterario nazionale “Goffrefo Parise” nel 2002

I culti di Paestum antica e del suo territorio,di Angelo Maria Ardovino – arte tipografica a s. Angelo dei librai di Napoli

In Nomine Tuo di Mario Palatucci e Gennaro Passaro – miscellanea di testinonianze e scritti in onore di Mons. Ferdinando Palatucci, arivescovo emerito – Dragonetti edizioni di Montella.

Il Tappeto di segatura di Angela Maria Lembo — storia e tradizioni di una tecncia artistica – Arturo Bascetta edizioni di AVELLINO

Santa Trofimena, patrona di Minori – a cura del dott. Luigi Ruocco con traduzioni dal latino del preside Francesco Criscuolo, in occasione del bicentenario del II° ritrovamentio delle Sacre Reliquie

Prima del Dopo di Benito Ruggiero – impressioni e riflessioni in forma di dialogo, racconto e monologo di questo artista nato a Moiano – edizioni Positano news

La cucina napoletana di mare, da Gaeta a Maratea, passanto per Napoli, le isole, la Terra delle sirene, Pompei, il Cilento: ricette classiche e moderne di una arte culinaria secolare- a cura di Luciano Pignataro, giornalista.

Nostalgie dell’Ofanto, poesie di Carmelo Capobianco – collana di letteratura italiana e straniera “Miosaico” della casa editrice Seledizioni di Bologna- docente di materie letterarie ai licei di Avellino