Era l’estate del 1976, il sindaco di Sant’Agnello si apprestava a rilasciare la Licenza edilizia per la trasformazione dell’ hotel Cocumella in un condominio di 33 unità abitative. Noi del PCI, minoranza consiliare, lanciammo contro quell’operazione una battaglia senza quartiere con interventi in Consiglio comunale, presso la Soprintendenza, il Prefetto, la Magistratura e sulla stampa. In nostro aiuto intervenne fin dalle prime battute il senatore Aldo Masullo che portò la questione in parlamento e restò al nostro fianco fino alla fine. Il suo fu l’intervento decisivo per l’autorevolezza e per l’efficacia. Alla fine il progetto fu bocciato ed il prestigiosa albergo fu salvo, ed è ancora li, orgoglio del nostro territorio.

Fu in quella occasione che rinsaldai il rapporto di amicizia con il prof. Masullo. Egli abitava allora poco distante da casa mia a Sant’Agnello, poi si trasferirà a Meta alcuni anni dopo. Un rapporto che è durato fino a ieri sera. Nel corso di tutti questi anni la sua vicinanza e il suo insegnamento è stato costante. Mi ha aiutato a fare il consigliere comunale nel difficile ruolo di minoranza con sicurezza e con efficacia nell’interesse del territorio; mi ha supportato nelle successive iniziative culturali con la sua presenza e i suoi consigli, ma soprattutto come esempio di coerenza e dirittura morale, sempre illuminante in qualsiasi circostanza e su qualsiasi argomento. Gli sono stato e gli sarò per questo molto grato. Per me è stato un grande onore averlo conosciuto.

In suo ricordo e a suo vanto unisco una breve rassegna stampa dell’epoca per dedicare al suo nome quella vittoria democratica (una delle tante) a cui, insieme a Lui e ad altri, ho avuto il privilegio di partecipare.