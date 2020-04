Regione Campania. Ecco come richiedere il “Bonus fitti”, scadenze il 27 aprile

Si chiuderà il 27 aprile il bando per il bonus affitti della Regione Campania. Il contributo è rivolto alle famiglie con reddito Isee inferiore a 25.000 euro all’anno. L’indennità non è cumulabile con il reddito di cittadinanza. Si può chiedere il contributo solo per un appartamento anche se si è cambiata la residenza. A seconda dell’ISEE e dell’ISE si rientrerà nella fascia A o nella fascia B: chi sarà nella prima riceverà un bonus di 2mila euro, chi nella seconda un bonus di 1.800 euro. Chi ha un ISEE zero dovrà autocertificare le proprie fonti di sostentamento.

Per accedere al contributo è necessario essere titolari, per l’anno 2019, di un contratto di locazione per uso abitativo, corrispondente alla residenza anagrafica, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro.

Il contributo deve essere necessariamente richiesto dall’intestatario del contratto di locazione. La domanda di partecipazione deve essere compilata e presentata esclusivamente in forma telematica.

Il bando per i contributi ad integrazione del canone di locazione scadrà il prossimo 27 aprile. La procedura si effettua integralmente online, collegandosi al sito della Regione Campania, cliccando qui.