Reddito d’emergenza per il coronavirus anche ai lavoratori in nero. Il Ministro Provenzano “Non possiamo mettere la testa sotto la sabbia”

Estensione dello stop ai licenziamenti, con tutele anche per gli assunti dopo il 23 febbraio. E tre miliardi per finanziare il reddito di emergenza per tre milioni di italiani (anche i lavoratori in nero). Sono le misure annunciate dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo a sostegno dei lavoratori travolti dalla crisi economica scaturita dall’emergenza coronavirus, in un’interbìvista a Class Cnbc.

I due canali: emendamento Cura Italia e decreto Aprile

L’estensione dello stop per i licenziamenti arriverà attraverso un emendamento dell’esecutivo al decreto Cura Italia, all’esame della commissione Bilancio del Senato in prima lettura. «Abbiamo già varato un pacchetto che tutela tutti lavoratori e c’è il blocco dei licenziamenti, che con un emendamento governativo sarà esteso anche agli assunti dopo il 23 febbraio, anche a chi ha solo un giorno di anzianità, tuteliamo tutti», ha spiegato Catalfo. Lo stanziamento del reddito di emergenza nel decreto di aprile, il provvedimento con le misure per famiglie, imprese e lavoratori che il Governo punta ad approvare intorno a Pasqua.

La ministra ha parlato anche delle misure per le aziende. «Ci saranno ulteriori investimenti per la liquidità delle imprese e questo – ha concluso -dovrebbe consentire al sistema economico di non affrontare nel futuro i dati che ci arrivano da altri paesi europei e non solo» sulla disoccupazione. «Mi sento ancora di dire che nessuno perderà il lavoro», ha assicurato.

“Al Sud dopo questa crisi, se sarà prolungata, rischiamo il collasso sociale”. Lo ha detto Peppe Provenzano a Rainews24 spiegando: “La quota di sommerso che esiste ha riflessi nell’economia reale, per questo abbiamo la necessità di avere misure più universalistiche. Nel Dl abbiamo sostenuto i lavoratori, ma tutto questo non copre quella quota che esiste, non possiamo mettere la testa sotto la sabbia”.

Il ministro per il Sud ha sottolineato: “Abbiamo il dovere di offrire alternative, con investimenti, creando lavoro buono e con sostegni. Se non lo facciamo noi l’alternativa la offrono altri, la criminalità organizzata, a chi lavora in nero. Anche il sommerso sarà colpito dalla crisi, per evitare che ce lo troviamo dopo dobbiamo offrire una alternativa”.