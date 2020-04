RC auto: il periodo di tolleranza passa a 30 giorni

Il Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 ha introdotto alcune novità interessanti che riguardano il settore automobilistico, inclusa l’RC auto. L’articolo 125 comma 2 prolunga il periodo di tolleranza di 15 giorni fino al 31 luglio 2020, quindi la polizza assicurativa rimane attiva complessivamente per 30 giorni dopo la scadenza.

Il comma 3 dello stesso articolo, invece, prolunga i termini di risarcimento del danno di 60 giorni sempre fino alla fine di luglio quando è necessario l’intervento di un perito o del medico legale. La compagnia assicurativa è tenuta a mantenere operante l’RCA fino a 30 giorni dalla scadenza in attesa della nuova assicurazione auto. Quest’arco di tempo serve all’automobilista per mettersi in regola anche avendo la polizza scaduta.