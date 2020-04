Ravello. Vola in cielo Filomena Ruocco, vedova Ferrara

Costiera amalfitana, la città di Ravello piange Filomena Ruocco, che vola in cielo e si ricongiunge al suo amato sposo Michele Ferrara. A dare la triste notizia sono le figlie Fortunata e Maria Rosaria, i generi, la sorella, i fratelli, i cognati, i cari nipoti e tutti i parenti.

Inutile evidenziare il dolore che prova la famiglia in questo momento, soprattutto per l’impossibilità a celebrare il rito funebre a causa dell’emergenza sanitaria in corso. La salma muoverà dalla dimora dell’estinta domani, giovedì 9 aprile alle ore 15:00, in vista del Crematorio.

Condoglianze alla famiglia Ruocco per la triste perdita. Un caloroso abbraccio da parte di tutti noi nella speranza di un conforto.