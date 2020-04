Ravello. Il triste addio a Iolanda Cioffi, condoglianze alla famiglia

Costiera amalfitana. La città di Ravello piange la perdita della sig.ra Iolanda Cioffi, la cui dipartita è tristemente annunciata dal dolore della famiglia, a partire dal marito Gaetano, ai figli Francesco e Maddalena, poi la nuora Agata e i tanto amati nipoti, oltre a tutti i parenti.

A causa delle disposizioni ministeriali e dell’emergenza sanitaria in corso, non si terrà alcun rito funebre, ma la salma giungerà domani, sabato 25 aprile alle ore 10:30, dall’Ospedale di Mercato San Severino al cimitero di Ravello per l’inumazione.

Da parte nostra le più sincere condoglianze alla famiglia per la dolorosa perdita.