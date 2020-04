Ravello, il sindaco rende omaggio ai caduti a piazza Fontana Moresca: “Non potevamo non esserci” – VIDEO

Il Comune di Ravello rende omaggio al Sacrario dei Caduti di Piazza Fontana Moresca nel giorno della Festa della Liberazione. Il sindaco Di Martino, come di consueto, ha apposto la corona d’alloro in ricordo dei caduti di tutte le guerre. Alla cerimonia, oltre al primo cittadino, presenti, il Comandante della Polizia Municipale di Ravello Giuseppe De Stefano e Fra Marcus Reichenbach.

“Non potevamo non esserci – ha dichiarato il sindaco – avevamo il dovere di essere qui stamattina, soprattutto alla luce di quello che stiamo vivendo. Dopo 75 anni ci rendiamo conto di quella che è la libertà, per la quale i nostri caduti si sono battuti nelle guerre mondiali, libertà che ci stanno dando i nostri medici e quelli che si sono sacrificati per un’altra battaglia, che ha avuto un nemico invisibile che verrà debellato quanto prima.

Ecco il filmato della cerimonia: