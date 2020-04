RAVELLO: IL SINDACO DI MARTINO RINVIA IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI

Ravello ( Salerno ) UN INTERVENTO CONCRETO E SENZA PRECEDENTI, lo ha definito il Sindaco Salvatore Di Martino, a sostegno di tutti i cittadini e delle attività commerciali di Ravello in Costiera amalfitana, In attesa che il Governo Centrale attui degli interventi poderosi anche favore di tutto il comparto turistico messo a dura prova dal Coronavirus, il Comune di Ravello , rinvia il pagamento dei tributi comunali riservandosi di apportare ulteriori modifiche in caso del persistere dell’epidemia.

🟢✅La Giunta Municipale di Ravello, con atto n.46 del 10 aprile 2020, ha deliberato:

◾Il differimento della scadenza per il pagamento dei seguenti tributi ed entrate patrimoniali come definito:

– IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E LE PUBBLICHE AFFISSIONI: al 30 novembre;

-CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO: al 30 novembre;

-TASSA SUI RIFIUTI (TARI): I rata al 30 novembre;

◾Di precisare che questo Ente si riserva la possibilità di valutare e di procedere, con successivo ed autonomo provvedimento, ad eventuali riduzioni dei canoni e/o degli importi da pagare, con particolare riguardo all’imposta di soggiorno, pur sempre nel pieno rispetto del principio di riserva di legge, dei limiti imposti dal legislatore nazionale e anche con riferimento agli interventi economici possibili a sostegno degli Enti locali per l’emergenza in atto;

◾Di demandare l’esecuzione della presente deliberazione al competente Servizio Tributi e al responsabile dell’ufficio finanziario, ciascuno per la parte di competenza;

◾Di riservare ogni opportuna determinazione a seguito dell’evolversi della crisi epidemiologica, dando comunque atto che eventuali ulteriori proroghe disposte dalla legge saranno efficaci nell’Ente, anche senza necessità di ulteriore deliberazione;

◾Di adottare il presente provvedimento, in considerazione delle obiettive e dichiarate ragioni d’urgenza, salva ratifica nella prima seduta utile di Consiglio Comunale;

◾Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge.