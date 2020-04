Ravello. Secondo Amalfitano ricorda Rosario Maiorano poi riflette sul turismo partendo dai video sulla Costiera Amalfitana dagli anni Trenta “Oggi mi va di ricordare momenti belli e uomini straordinari. Rosario Maiorano” , ha detto Amalfitano , ricordando l’amico. Poi si è immerso negli appuntamenti video quotidiani. Ripercorrendo gli anni Trenta, come veniva promossa la Costiera amalfitana, da Minori, Amalfi, Positano con ricordi personali e storia del turismo “Capri si è sviluppata prima per i Vip, poi la Costiera amalfitana.. Molte tracce storiche sono state perse ed è un peccato” E un messaggio “L’uomo è un divenire, tutto si evolve” . Quindi anche il turismo che non può , ne potrà essere, dopo il coronavirus Covid-19, quello di massa. Il video di oggi è davvero imperdibile, guardatelo