Ravello. Scelta del medico di base: moduli entro e non oltre l’11 aprile

Ravello, Costiera amalfitana. L’amministrazione comunale ricorda le tempistiche per presentare i moduli per la scelta del medico di base in sostituzione del dott. Mansi.

Si rappresenta che i moduli per la scelta del medico di medicina generale per gli ex assistiti del dott. Gabriele Mansi potranno essere presentati presso i locali comunali di Piazza Fontana entro e non oltre sabato 11 aprile 2020, alle ore 12. Lo sportello resterà aperto dalle ore 10 alle ore 12. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Centro Operativo Comunale al numero 3662686456 attivo tutti I giorni dalle 8 alle 18.