Ravello rivive in streaming la “sua” Via Crucis

Di Emilia Filocamo. Campane a festa, rami di ulivo di foglie diverse stretti fra le braccia, il conforto della primavera ormai in conquista e l’allunaggio colorato dei turisti.

Oggi sarebbe dovuta essere questa la nostra domenica: tutti raccolti nella piazza principale, poi in Chiesa, in fila ad attendere la pioggia benedetta dell’aspersorio.

Invece ci raccogliamo in silenzio nelle nostre case, tenendo il “nemico” alla porta e pregando che questo possa bastare.

Il momento tradizionale, quello della Via Crucis, non mancherà e anzi si farà sentire ancora più necessario ed unico, soprattutto in questo periodo di dolore e di grande sofferenza per tutti.

Ecco perché, alle ore 20 di questa sera, la diretta facebook della Via Crucis, sulla pagina Ravello in scena ci permetterà, nel sicuro delle nostre case, di essere insieme, di ritrovarci idealmente come avremmo fatto fra le nostre vie e con i nostri cari, grazie ad una celebrazione virtuale.

Nel periodo forse più triste della nostra storia, in cui un abbraccio è pericoloso quanto un colpo di arma da fuoco, con l’ausilio della tecnologia, Ravello si unirà in preghiera in nome della speranza e di una pace che, finalmente, spezzerà lo spaventoso silenzio di questi giorni.