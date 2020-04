Ravello. Riceviamo e pubblichiamo il pensiero di Flaviano Pinto: “Favore e sostegno all’iniziativa del Sindaco”

Ho appreso con favore e pieno sostegno personale e professionale l’iniziativa avvia dal sindaco del Comune di Ravello, Avv. Salvatore Di Martino.

La pandemia da Covid-19, che si è abbattuta sulla nostra vita, sta mettendo a dura prova il sistema sanitario nazionale e provocando purtroppo, molti lutti ed indicibili sofferenze fisiche e psichiche. La speranza di superare al più presto e bene questa emergenza, apre però immediatamente un altro fronte emergenziale, i cui primi effetti sono già riscontrabili incontrovertibilmente, il fronte dell’ “emergenza economica”.

A subire in maniera predominate gli effetti negativi di questa pandemia, il settore turistico, “core business” dell’economia della Costiera Amalfitana.

Quanto accaduto trasformerà irreversibilmente la domanda turistica nazionale ed internazionale, rendendo necessaria, corrispondentemente, l’individuazione e configurazione di una nuova concezione di offerta turistica.

Da questo punto di vista, gli spunti proposti dal Sindaco di Ravello, in particolar modo il riferimento al fattore tempo ed il richiamo alla concertazione territoriale, sono fondamentali ed imprescindibili.

Dato per superfluo ribadire qui gli attuali ed ovvii problemi, oggi è necessario e preminente avviare, senza indugio, un’articolata azione da sviluppare lungo due direttrici, una rispetto all’orizzonte temporale e l’altra rispetto all’organizzazione del territorio.

Rispetto al tempo, le azioni dovrebbero svilupparsi con interventi ed iniziative a breve termine, volte a superare nell’immediato le difficoltà della stagione 2020, ed una progettazione a lungo termine per sviluppare e promuovere un nuovo modello turistico della Costiera Amalfitana.

Rispetto all’organizzazione del territorio, le azioni dovrebbero tendere verso una rivisitazione delle politiche di gestione ed organizzazione del territorio, in ordine agli aspetti naturali e naturalistici, all’organizzazione del sistema economico ed imprenditoriale ed alla pianificazione dei flussi turistici, per giungere alla creazione di un nuovo sistema e modello turistico.

In realtà, quanto sta accadendo rappresenta un vero e proprio shock economico, ragion per cui, prescindendo dalle difficoltà a cui stiamo assistendo in ottica di breve termine, per le quali come detto occorreranno specifiche e mirate azioni, ci troviamo al cospetto di una grande opportunità per il futuro del settore turistico della Costiera che, come giustamente sottolinea il Sindaco, è da accogliere e cogliere, in tutta la sua straordinarietà.

La classica Analisi SWOT, è un primo e semplice strumento di pianificazione strategica da cui ripartire, per analizzare i Punti di forza e di Debolezza dell’ambito turistico della Costiera amalfitana e conseguentemente tracciare le relative Opportunità e Minacce.

Mi permetto solo di aggiungere che, in una auspicabile prospettiva di riavvio e riapertura delle attività, già nel corso di questo 2020, si rende necessario e senza indugio analizzare gli aspetti sanitari e determinarne, anche e solo a livello locale, le relative prescrizioni, al fine di consentire agli operatori economici di programmare e pianificare fin da subito le loro attività.

Nel mentre, ove ritenuto utile, rappresento la mia personale ed incondizionata disponibilità a fornire l’apporto ed il contributo di idee, suggerimenti ed esperienze professionali.

Dr. Flaviano Pinto

Dottore Commercialista

Consulente economia e gestione turistica e controllo e pianificazione di gestione

Già Componente del Coordinamento nazionale delle Scuole di Alta Formazione dei

Dottori Commercialisti