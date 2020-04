Ravello. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Giuseppe Palumbo : “Castigo ‘e Dio”

“Castigo ‘e Dio…..”

“E’ una guerra.” ha stabilito l’esecutivo giallo-rosa, meglio tardi che mai, e per porre un argine alla pandemia da COVID 19, ha decretato la chiusura di quasi tutte le attività produttive Il cosidetto lockdown, (letteralmente confinamento in cella, poi ingentilito in “misure di contenimento”). Chiudere tutto…. Anche a costo di pesanti limitazioni alle libertà personali dei cittadini. Misure annunciate, con conferenze stampa, dall’autoreferenziale premier della pochette, che ha sfruttato, si trovava praticamente a reti unificate in prima serata, chance irripetibile, l’occasione per infilzare gli avversari politici con velenose e vendicative accuse…. In quest’arduo contesto, ”l’azione del governo” (absit iniuria verbis) confonde gli attori di questa immensa tragedia, mettendo in un unico calderone, chi ci ha rimesso la vita, chi ha notevoli difficoltà a sopravvivere materialmente, e chi come in ogni guerra, lucra e briga per i suoi interessi. Ma cosa ha prodotto nelle nostre zone l’entrata in vigore del DPCM del 22 marzo? Per ora solo la stroncatura sul nascere della stagione turistica. Alberghi extralusso che con le loro stelle, impegnano la quasi totalità del firmamento, che non hanno aperto, emulati da tutta la filiera ricettiva, comprese le neonate legioni di B&B, case vacanze et similia, (su cui il mio giudizio è e resta negativissimo poiché funzionali a quel Turismo Mannaro meramente speculativo, che pretende e prende dal territorio senza nulla restituirgli). Ristoranti bar, taverne, osterie, locande e bettole, tristemente chiusi. Negozi di souvenir, ceramiche (della Costiera?), prodotti tipici (e dagli con l’ingiuria…) a far mostra solo delle loro saracinesche abbassate. Tutti chiusi.

Ringraziando Dio, (che non è in nostro Governatore Regionale ma lui fa finta di non saperlo), non piangiamo morti, e nonostante cio’ dobbiamo comunque sopportare le irritanti lamentazioni di coloro, vedi sopra, che non potranno inanellare un’altra stagione di introiti strabilianti, come quella dell’anno scorso. E vai con piagnistei da far invidia al profeta Geremia, senza tenere in alcuna considerazione la sorte di tutti quelli che, dal punta di vista economico, sono le vere incolpevoli vittime di questa tragedia:

gli “occupati stagionali” e le loro famiglie lasciati senza lavoro. Questa è la categoria di coloro che in questo paese di Bengodi, (qualcuno forse un giorno ci dirà quanti milioni di euro produce nella Divina il sullodato fenomeno antropofago) è stata lasciata a casa,ipso facto, con addirittura la poco invidiabile prospettiva, di dover contendere ai loro datori di lavoro, con un potere contrattuale, ovviamente sfavorevole, le poche risorse disponibili messi in campo dal governo : cassa integrazione per i lavoratori, e aiuti alle imprese… Pronti via ed è partito il consueto “assalto alla dirigenza”. E qui il mio discorso deve necessariamente sdoppiarsi. Non sono un esperto di economia (micro o macro), ma nel mio pur misero bagaglio di nozioni ricordo che l’attività dell’imprenditore è caratterizzata dal RISCHIO, e gratificata dal piu’ o meno CORPOSO UTILE. Mi spiego: chi aprendo la sua attività il mattino è certo che a fine di giornata avrà guadagnato? Non mi addentro per la confessata incompetenza in conti economici, attivi e passivi, e cosi via…. Il povero lavoratore sa che la sua giornata gli porterà un X con cui sarà costretto a far quadrare le sue necessità, che resterà tale se lavora, 0 se non lo farà… perché l’imprenditore, che parte da condizioni sicuramente più vantaggiose, dovrebbe, sia pure in regime di eccezionalità, avere il paracadute dell’aiuto dello Stato? Non apri, non assumi, non hai spese… quali sono le tue perdite?…i mancati introiti personali e i costi fissi inevitabili che ti derivano però dall’essere proprietario di favolosi e numerosi immobili di valore destinati all’attività? (Faccio una proposta indecente: metterli a garanzia dei prestiti che l’Europa, o le banche, sono cosi restii ad erogare…). Non voglio fare del facile populismo, ma in Costiera ho visto, e vedo le fortune personali di tanti “operatori del turismo” più o meno capaci, crescere in maniera esponenziale, a fronte di una irreversibile precarietà dei “prestatori d’opera”, vieppiù aggravata dalle mutate restrittive erogazioni della Cassa Integrazione del settore degli stagionali, Naspi et similia (circa 6000 le pratiche l’anno). Già perche il vorticoso giro d’affari che il carrozzone Turismo produce nel suo insieme, nonostante gli aiuti sempre copiosi, non è in grado di produrre, salvo rarissime eccezioni, che una quantità irrisoria di stabilizzazione degli occupati. Quanti miliardi di fatturato occorrono a un settore cosi redditizio perchè si possa consolidare un numero ragionevole di posti di lavoro e di sicurezza di un reddito? Domanda retorica…. Seconda considerazione. Con il Covid ci troviamo ad affrontare la quarta emergenza negli ultimi 20 anni, che mette in crisi (sic) il settore del Turismo. Aids, Lehman Brothers, SARS, ed ora COVID 19, con la costante degli operatori del settore, sempre prontissimi a lamentarsi e a far pagare il prezzo delle difficoltà a qualcun altro. E’ la logica consolidata del capitalismo italiano: privatizzare gli utili, socializzare le perdite. E’ vero che la fortuna del settore, già di se aleatoria, è legata a molteplici fenomeni che determinano le preferenze dell’utente, non ultima l’ influenza degli immancabili “ opinion makers”, che promuovono e indirizzano nelle varie località dell’orbe terraqueo laddove si individua più convenienza. Un vero e proprio mercato con le sue “ regole” ovvero “nessuna regola”. Vale quando sei beneficiato ma anche quando il gratificato è un altro… Davanti a fenomeni cosi complessi legati alla globailizzazione quale avrebbe dovuto essere la risposta del microcosmo COSTIERA?

Ne ipotizzammo, una nel 2008 quando in occasione della redazione del Piano Regolatore Generale di Ravello, all’amministrazione allora in carica poi estromessa e al commissario ad acta arch. Martines , in sede di osservazione al redigendo piano, furono proposte da parte di alcune forze politiche, delle “idee” che ci piacque definire “forza”, e che animate dalla lungimiranza e l’amore di chi è figlio di una terra, e non con la freddezza di un “burocrate” (arieccoci), suggerivano la creazione e lo sviluppo di una economia per il paese complementare al Turismo,avvalendosi anche forme di industrializzazione ecocompatibili, dislocate in zone poi lasciate preda dell’abusivismo e del degrado. Fu messo in campo con la collaborazione di tecnici e studiosi locali (tra cui è doveroso ricordare Antonio Schiavo, Tonino Apicella e i compianti Cinzia Maniglia e Antonio Ansanelli) un embrione di progetto indirizzato in quella direzione. Non furono neanche ritirate dalla Segreteria Comunale dove erano state protocollate. Erano spunti , non certo delle magie, ma averli sdegnosamene trascurati anticipò il modo con cui si sarebbe proceduto di li in avanti… all’urbanista spetta il gravoso compito di individuare e pianificare lo star meglio di una comunità, non (o non solo) il suo sviluppo economico che ne rappresenta solo un aspetto… (mi asterrò dalla citazione) come invece si è pensato e si è continuato a fare…. e allora vai a incrementare “l’accoglienza” o meglio “hospitality” con l’urto delle ipotetiche enormi masse, che alcuni sociologi (anche concittadini) stimavano (stimano?) in milioni di soggetti, per di più anzianio “inattivi”, aventi la sola preoccupazione, secondo loro, di come impiegare, ovviamente a pagamento, l’enorme quantità di tempo libero a disposizione. Abbiamo, (hanno) preferito favorire tali dinamiche incuranti dei danni letali che avrebbero provocato in contesti socio-economici fragili come il nostro, pagando a questa scellerata impostazione, un conto enorme con l’unica moneta di cui dispone, il sacrificio di parte del nostro impareggiabile e irriproducibile ambiente. Si è creato un circolo vizioso, una sorta di cane che si morde la coda… Turisti che vengono perchè richiamati dalla incomparabile unicità dell’ambiente che per “accoglierli” e farsi preferire deve modificarsi, sicuramente in peggio, consumando suolo per offrire più ricettività, espellendo cittadini per favorire la disponibilità di nuove accoglienze (torno a riferirmi ai B&B e similia), estremizzazione del commercio quale forma di reddito, perdita dell’identità sociale, abbandono del territorio non appetibile, con dequalificazione dello stesso e la conseguente perdita di quel valore aggiuntivo che è il suo tratto distintivo e che ne determina la preferenza…. e cosi si chiude miseramente il cerchio. Non sono un apocalittico, con gli anni che mi ritrovo ho visto il mio paese, ma anche gli altri, cambiare in peggio, siamo passati dall’essere famosi per le “amenity resources” a dover garantire l’ ordine con i vigilantes negli indecorosi prosiegui dei “wedding events” altra nefandezza promossa e tollerata, per favorire una classe imprenditoriale senza anima e cultura, che insaziabile spinge e spreme fino all’ultimo il territorio…. e che importa se si cancella una comunità? Poi quando i nodi vengono al pettine, tutti a chiedere l’intervento di Pantalone…(solo i buoni si rivolgono al san che precede….) “Castigo ‘e Dio pruvvedenza d’‘e fravecaturi…” recitava un proverbio in voga fra i i nostri avi, che cinicamente, si potrà obbiettare, ma con molta praticità, metteva in relazione l’evento calamitoso e le sue conseguenze pratiche, adagio che oggi bisogna aggiornare sostituendo i mastri muratori di un tempo con i meno nobili (inconsapevoli?) attori della “ new economy”, per lo piu’ forestieri, in salsa Costiera.

Giuseppe Palumbo