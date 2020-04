Ravello, Costiera amalfitana. Situazione sotto controllo all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello , dopo un allarme causato dalla preoccupazione per una donna di Conca dei Marini arrivata direttamente nel plesso, senza passare per lo spazio Covid, con il medico curante, come ci riferisce un’operatore. Dunque comportamento secondo protocollo da parte del personale sanitario, che si sta comportando con grande professionalità e spirito di sacrificio in un momento così difficile causato dall’emergenza Coronavirus Covid-19.

COME SONO ANDATI I FATTI

Una donna di 82 anni si è presentata nel pomeriggio di oggi al presidio ospedaliero, è entrata normalmente nel pronto soccorso, senza usufruire dell’apposito ingresso per i sospetti casi di Coronavirus, visto che ha dichiarato di non avere alcun tipo di sintomo riconducibile ad esso, incolpevoli dunque sia personale medico, sia chi la accompagnava per un altro possibile malore . Solo successivamente i medici e gli infermieri presenti sono riusciti a constatare che la paziente avesse la febbre.

La donna dunque non è entrata nello spazio Covid perchè non presentava i classici sintomi del coronavirus , non evidenti a nessuno neanche a chi la ha accompagnata, e non per colpa del personale che si è adoperato con massima calma, e chiaramente massima allerta, dovuta al sospetto del caso.

Solo dopo essere entrata nel plesso ha avuto dei peggioramenti, con febbre e problemi respiratori, che ha fatto propendere per il tampone col tampone inviato celermente all’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.

Il presidio ospedaliero Costa d’Amalfi di Castiglione, quindi, è stato chiuso in via precauzionale.

“Faccio un’appello – dichiara il delegato alla sanità della Conferenza dei Sindaci Costa d’Amalfi Andrea Reale – ai medici curanti, agli addetti ai lavori e ai pazienti, di non usare il pronto soccorso di Castiglione in caso di condizioni che non siano di estrema gravità. Una leggerezza di questo tipo ha costretto alla chiusura del pronto soccorso per diverse ore. I paziente che presentano i sintomi del Covid-19 devono necessariamente rimanere a casa. Nel caso in cui si sintomi si presentino in forma grave in quel caso bisognerà chiamare il 118. Aiutateci per cercare di uscire da questa emergenza. Se non rispettiamo le regole facciamo solo tanto lavoro in più e non riusciamo a garantire i servizi necessari. Ognuno di noi deve fare la propria parte”.

Aggiornamenti delle 21,30

L’Ospedale è stato sanificato completamente in tempi record e il Pronto Soccorso riaperto. I risultati del tampone verranno resi noti domani insieme agli altri 35 fatti per Tramonti, Maiori, Ravello di cui ben 15 a Cetara come ha detto in diretta sulla pagina facebook il sindaco di Cetara Della Monica

Quindi solo domani si conosceranno i risultati di tutti i tamponi.

