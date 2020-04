Ravello. Reperiti i fondi per i lavori necessari alla manutenzione straordinaria dell’Auditorium Niemeyer

Ravello, Costiera Amalfitana. Reperiti i fondi per i lavori necessari alla manutenzione straordinaria dell’Auditorium Niemeyer

“Oggi è una bellissima giornata per me e innanzitutto per Ravello!

Mi ha appena contattato telefonicamente il Governatore De Luca e mi ha dato la notizia che… attendevo e che mi ha riempito di gioia”.

La suspense generata dalla notizia inoltrata poco fa, non è stata dettata da un capriccio ma da una questione di stile, atteso che domani mattina, alle ore 11,00 si terrà, come è noto, il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Ravello e pertanto mi sembrava opportuno comunicare la lieta novella durante lo svolgimento dello stesso.

Ho contattato l’avv. Bove, Commissario della Fondazione Ravello, ringraziandola per il contributo notevole che ha dato affinché la Regione finanziasse l’intervento di manutenzione straordinaria dell’Auditorium Oscar Niemeyer.

Nel ricordarle che la mia prima richiesta riguardava l’intervento de quo, le ho chiesto se potevo diffondere a mezzo stampa il traguardo raggiunto.

Con la cortesia che la contraddistingue, il Commissario Bove ha condiviso l’iniziativa di divulgazione.

Ebbene, il Governatore De Luca, al quale va il mio grazie, ha reperito i fondi per qualche centinaio di migliaia di euro per i lavori necessari alla manutenzione straordinaria dell’Auditorium Niemeyer.

Mai come in questo momento, detto intervento diventa essenziale in considerazione che il Ravello Festival si terrà da luglio a gennaio, qualora l’emergenza sanitaria lo consentirà.

L’Auditorium Niemeyer diventerà, dunque, la location per i momenti musicali che si protrarranno in un arco temporale diverso dal solito, inaugurando così un percorso virtuoso finalizzato alla tanto auspicata destagionalizzazione.