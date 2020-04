Ravello, PUC: Insieme per Ravello chiede lo slittamento del termine per l’emergenza Covid

La minoranza di Insieme per Ravello chiede lo slittamento dei termini di osservazione del PUC. I consiglieri Gianluca Mansi e Paolo Vuilleumier nelle scorse settimane hanno indirizzato una nota al Responsabile dell’Ufficio Tecnico e al Segretario Comunale, in cui, premettendo che con un avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ravello, viene comunicato la conclusione dell’iter di adozione del PUC, insieme all’avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 42 del 16 marzo 2020 dell’avviso di adozione dello strumento urbanistico e l’avvio dell’attività di partecipazione ai fini urbanistici e di consultazione per il procedimento integrato VAS-VI, con l’indicazione della decorrenza dei 60 giorni utili ai soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, per poter proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di piano adottato.

Il Movimento Insieme per Ravello facendo appello all’articolo 103 del Decreto Legge “Cura Italia”, in cui si prevede della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, chiede quindi il differimento delle osservazioni del Piano Urbanistico Comunale, consentendo ai cittadini di prendere visione della documentazione quando i tempi lo permetteranno, data l’attuale emergenza sanitaria, che impedisce l’accesso ai pubblici uffici. Secondo il gruppo consiliare, l’ultima consultazione sul PUC è avvenuta nel 2016. “Riteniamo sia essenziale pensare al futuro e alla risoluzione di tante problematiche – spiegano i consiglieri Mansi e Vuilleumier – già in data 6 Marzo 2020 abbiamo sottoposto all’attenzione del Sindaco e dei Responsabili dei procedimenti amministrativi, la necessità di comunicare lo slittamento dei termine per le osservazioni al Puc da parte dei cittadini così come previsto dai DPCM adottati nell’emergenza Covid 19.”

Nel post che accompagna la nota, redatta il 10, c’è un ulteriore affondo politico al sindaco Salvatore Di Martino e la sua maggioranza, riguardo al mancato confronto. “In questo momento di grave emergenza sanitaria, sociale ed economica, il Movimento Insieme per Ravello, ha chiesto da oltre un mese la convocazione di una conferenza dei Capigruppo per poter discutere dei problemi che interessano e soprattutto interesseranno per i prossimi mesi la collettività tutta. Purtroppo tale richieste sono rimaste inascoltate. Stante la cecità e l’immobilismo dell’ Amministrazione “Rinascita Ravellese” e l’atteggiamento antidemocratico, il gruppo Consiliare di Insieme per Ravello continuerà a svolgere il proprio ruolo Istituzionale segnalando problematiche e necessità dei Cittadini e continuando ad invocare il rispetto delle prerogative dei consiglieri comunali sancite da leggi e regolamenti.”