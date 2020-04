Ravello. Navetta interna sospesa per l’1 maggio, l’avviso del comune

Ravello, Costiera amalfitana. Arrivano i primi provvedimenti in vista della Festa dei Lavoratori nella città della musica. L’amministrazione comunale, infatti, annuncia:

Si porta a conoscenza che domani, venerdì 1°maggio, NON SARÀ EFFETTUATO IL SERVIZIO DI NAVETTA INTERNA.

Il servizio riprenderà regolarmente, con le sole corse del mattino, sabato 2 maggio.

Corse sospese per tutto l’arco della giornata di domani che, come Pasqua, Pasquetta e la Festa della Liberazione, sarà una giornata di massima allerta per le forze dell’ordine per sorvegliare ogni minimo spostamento.